Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Египет впервые с начала палестино-израильского конфликта открыл терминал контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы впустить раненых палестинцев и иностранцев, остающихся в анклаве.
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