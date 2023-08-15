Россия разрывает очередную петлю наследия 90-х. Путин выбрасывает проект Киссинджера и Сороса в урну

Людмила Лиханова

Может быть вы и в этой самой...опе, но тогда откуда у нас есть светлые головы наперекор врагам? А это значит, что среди нашего народа есть не только, кто охотно пошел в ...опу, но кто учился, стремился к знаниям. Мы выигрываем массу соревнований, олимпиад по серьезным направлениям, сейчас немало нового чего нет у наших врагов. Так что не мажьте ВСЕХ черной краской всепропальщика. Смешно. Ну а что упустили по наущению врагов уже исправляется... и лучше сейчас чем никогда.