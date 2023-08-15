ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Приходят роскошные новости из Вашингтона.
Россия разрывает очередную петлю наследия 90-х. Путин выбрасывает проект Киссинджера и Сороса в урну
Комментарии
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Людмила Лиханова
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13 мин.
Людмила Лиханова
Может быть вы и в этой самой...опе, но тогда откуда у нас есть светлые головы наперекор врагам? А это значит, что среди нашего народа есть не только, кто охотно пошел в ...опу, но кто учился, стремился к знаниям. Мы выигрываем массу соревнований, олимпиад по серьезным направлениям, сейчас немало нового чего нет у наших врагов. Так что не мажьте ВСЕХ черной краской всепропальщика. Смешно. Ну а что упустили по наущению врагов уже исправляется... и лучше сейчас чем никогда.
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8 мин.
Людмила Лиханова
Каждый нюхает то, что ему ближе: для вас - вонь, а для других - ветер надежды. И других намного больше, а, значит, доля таких которым все воняет с каждым днем будет все меньше. И как бы ни хотели враги уничтожить наше образование тем не менее смотрите на результаты международных соревнований, олимпиад где наши ребята и девчата впереди по многим важным направлениям.
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3 мин.
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