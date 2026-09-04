Сентябрь порадует жителей Крыма яркими астрономическими явлениями

Жителей полуострова в первом осеннем месяце ждет насыщенная программа небесных явлений. О том, какие космические события смогут наблюдать крымчане, РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ имени В.
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