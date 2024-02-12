Европейцы полюбили внедорожники и кроссоверы: в прошлом году их продажи составили более 6,6 млн единиц, заняв более половины рынка

Европейские покупатели, когда-то активно критиковавшие, любовь американцев к внедорожникам и кроссоверам всех мыслимых типов и форм, теперь сами предпочитают эти машины традиционным хетчбэкам, седанам, универсалам и минивэнам.
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