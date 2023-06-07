В США рассказали, что Запад сделает с Украиной после контрнаступления

Журналисты американского издания «Newsweek» объяснил, что Запад сделает с Украиной после ожидаемого провала контрнаступления.
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