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Сегодня – День работника сельского хозяйства: поздравления президента России и губернатора Кубани

Сегодня – День работника сельского хозяйства: поздравления президента России и губернатора Кубани

В своем поздравлении президент России Владимир Путин поблагодарил работников АПК за труд и подчеркнул: сельское хозяйство вошло в число самых успешных отраслей экономики и работает над задачей укрепления независимости страны.

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