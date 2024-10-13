Сегодня – День работника сельского хозяйства: поздравления президента России и губернатора Кубани

В своем поздравлении президент России Владимир Путин поблагодарил работников АПК за труд и подчеркнул: сельское хозяйство вошло в число самых успешных отраслей экономики и работает над задачей укрепления независимости страны.
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