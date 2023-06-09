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Залужный устранён. На сцену вышли генералы НАТО - имена назвал Артамонов

Залужный устранён. На сцену вышли генералы НАТО - имена назвал Артамонов

Главкома ВСУ Залужного "устранили" свои же, так как он мешал Зеленскому и его спонсорам. "Командование контрнаступлением в кавычках сейчас в руках у вашингтонского обкома и у НАТОвских генералов", - считает военный эксперт Александр Артамонов.

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