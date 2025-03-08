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Военное обозрение

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Не могут поделить 150 миллиардов евро: Париж и Берлин на грани конфликта из-за военного бюджета ЕС

Не могут поделить 150 миллиардов евро: Париж и Берлин на грани конфликта из-за военного бюджета ЕС

Шольц и Макрон не могут договориться, как следует тратить средства, выделенные на перевооружение Европы.

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