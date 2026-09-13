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Царьград

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Туристов предупредили, что отдых на популярном курорте грозит Covid-19

Туристов предупредили, что отдых на популярном курорте грозит Covid-19

Туристы из России на острове Пхукет в Таиланде массово заболевают Covid-19. Медики подтверждают диагноз у отдыхающих с симптомами озноба, ломоты в мышцах и высокой температуры.

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