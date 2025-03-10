В МИД России вызвали представителя Британии

Во внешнеполитическое ведомство России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель диппредставительства Великобритании в Москве, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление министерства.
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