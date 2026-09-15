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Тульские новости

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Хуснуллин и Миляев обсудили развитие инфраструктуры Тульской области

Хуснуллин и Миляев обсудили развитие инфраструктуры Тульской области

14 сентября в Москве состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

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