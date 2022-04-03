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Морские пехотинцы Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в Заполярье

Морские пехотинцы Северного флота совершили групповой прыжок с парашютами в Заполярье

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке, в простых и сложных метеорологических условиях, в различное время года и на различную местность.

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