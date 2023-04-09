Круговой заявил, что "Зенит" не готовился отдельно к игре против Дзюбы

Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что сине-бело-голубые не готовились специально к игре против нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы, ранее выступавшего за петербургский клуб, в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).