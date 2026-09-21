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Трамп снова потребовал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ – Axios

Трамп снова потребовал Зеленского прекратить удары по российским НПЗ – Axios

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским потребовал прекратить удары со стороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.

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