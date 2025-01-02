Собака Санду сбежала, испугавшись звуков фейерверков Пресс-секретарь: с собакой Майи Санду произошёл «неприятный инцидент» 1 «Неприятный инцидент» произошёл с собакой президента Молдавии Майи Санду: животное испугалось громких фейерверков и сбежало, сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров.
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