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Царьград

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Алиса Двоеглазова раскрыла подробности тяжёлой травмы на шоу

Алиса Двоеглазова раскрыла подробности тяжёлой травмы на шоу

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась подробностями серьёзной травмы, полученной на шоу при исполнении четверного тулупа.

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