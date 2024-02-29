На Московском шоссе развернули самый большой в Рязани флаг России

Российский триколор был установлен на крыше 21-этажного здания в преддверии 23 февраля. Таким образом ГК "Зеленый сад", один из крупнейших застройщиков Рязани, отдал дань памяти и уважения всем защитникам Отечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии