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Мбаппе после победы над Морокко догнал рекорд Месси

Мбаппе после победы над Морокко догнал рекорд Месси

Они сравнялись по количеству результативных действий в матчах плей-офф на чемпионатах мира.фото: x.com/FIFAcomФорвард сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским нападающим Лионелем Месси по количеству результативных действий в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

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