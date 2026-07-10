Мбаппе после победы над Морокко догнал рекорд Месси

Они сравнялись по количеству результативных действий в матчах плей-офф на чемпионатах мира.фото: x.com/FIFAcomФорвард сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским нападающим Лионелем Месси по количеству результативных действий в матчах плей-офф на чемпионатах мира.