«Волонтер года» РТ присоединился к команде волонтеров Российско-Китайских игр

Победитель Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан — 2024» Виктор Воропаев прибыл в Южно-Сахалинск для участия в Российско-Китайских играх 2025 года в качестве волонтера.