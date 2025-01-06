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«Волонтер года» РТ присоединился к команде волонтеров Российско-Китайских игр

«Волонтер года» РТ присоединился к команде волонтеров Российско-Китайских игр

Победитель Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан — 2024» Виктор Воропаев прибыл в Южно-Сахалинск для участия в Российско-Китайских играх 2025 года в качестве волонтера.

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