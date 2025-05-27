Марочко: ВСУ несколько суток безуспешно штурмовали у Фиголевки

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за несколько последних при поддержке авиации и артиллерии безуспешно попытались штурмовать позиции ВС РФ в районе Фиголевки Харьковской области.
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