Дженнифер Лопес вызвала скандал на Уимблдоне из-за огромной шляпы

На Уимблдоне Дженнифер Лопес появилась в шляпе такого размера, что преградила зрителям вид на корт. Это вызвало гнев публики, обсуждение в соцсетях и поддержку артистки теми, кто отметил, что вскоре она сняла головной убор.
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