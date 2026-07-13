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Царьград

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Дженнифер Лопес вызвала скандал на Уимблдоне из-за огромной шляпы

Дженнифер Лопес вызвала скандал на Уимблдоне из-за огромной шляпы

На Уимблдоне Дженнифер Лопес появилась в шляпе такого размера, что преградила зрителям вид на корт. Это вызвало гнев публики, обсуждение в соцсетях и поддержку артистки теми, кто отметил, что вскоре она сняла головной убор.

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