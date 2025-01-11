Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что островной территории не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании.
Премьер Гренландии заявил, что острову не хватает самостоятельности
Комментарии
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Игорь Егоров
Гренландия на пузе заползет в объятия США, ибо верит, что американцы принесут им совершенно новую жизнь, тем более их территория станет частью мировой сверхдержавы, это вам не Дания с ее сомнительной репутацией в Европе.
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16 час.
Юна
Ага! Американцы привезут им одеяла зараженные какой-нить заразой.... И опа, нет аборигенов в Гренландии!
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1 час.
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