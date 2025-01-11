Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 971 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Бонд
    Казнить уродов-судовладельцев! Наверняка, они отдыхают не на нашем юге.Мазут с затонувши...
  • Леонид Никитин
    Кто то громадные деньги с этих танкеров имел, скорее все он и приказал командирам танкеров не прятаться от шторм, сей...Мазут с затонувши...
  • Юна
    Ага! Американцы привезут им одеяла зараженные какой-нить заразой.... И опа, нет аборигенов в Гренландии!Премьер Гренланди...

Премьер Гренландии заявил, что острову не хватает самостоятельности

Премьер Гренландии заявил, что острову не хватает самостоятельности

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что островной территории не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Гренландия на пузе заползет в объятия США,  ибо верит, что американцы принесут им совершенно новую жизнь, тем более их территория станет частью  мировой сверхдержавы, это вам не Дания с ее сомнительной репутацией в Европе.
Ответить
16 час.
Юна
Ага! Американцы привезут им одеяла зараженные какой-нить заразой.... И опа, нет аборигенов в Гренландии!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх