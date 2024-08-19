Государственные облигации США: конец жизни в кредит?

Наступил конец эпохи жизни в кредит. Экономист детально описал государственный долг США. Как считает The Telegraph, привычка США жить за счёт государственных облигаций говорит об упадке общественных институтов, утративших самодисциплину.
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