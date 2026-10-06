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Аргументы недели

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Казачий атаман пытался продать через сайт объявлений снаряжение для бойцов СВО

Казачий атаман пытался продать через сайт объявлений снаряжение для бойцов СВО

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на нужды СВО.

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