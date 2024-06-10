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Крымская газета

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Составлен рейтинг глав администраций Крыма по работе с соцсетями в мае

Составлен рейтинг глав администраций Крыма по работе с соцсетями в мае

Раздольненский район в мае стал лидером по скорости ответа на обращения жителей в соцсетях Специалисты Центра управления регионом Республики Крым проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете за май 2024 года.

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