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Как устроен первый конкурс красоты среди ИИ-девушек: победительница получает 20 тысяч долларов

Как устроен первый конкурс красоты среди ИИ-девушек: победительница получает 20 тысяч долларов

Впервые в истории проводится конкурс красоты, в котором не участвует ни один настоящий человек. Все конкурсантки — это виртуальные модели, полностью созданные с помощью нейросетей и генеративных алгоритмов искусственного интеллекта.

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Комментарии
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ВераВерная
Вот и проводите эти конкурсы среди цифровых людей. Нормальным-то это зачем?
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