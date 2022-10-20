Политолог Шатров: “США могут разжечь костер на Кавказе или в Центральной Азии”

Военная операция на Украине может закончиться прекращением огня, но стратегическое противостояние между Москвой и Вашингтоном продолжится, заявил в своем прогнозе политолог Игорь Шатров, глава Экспертного совета Фонда стратегического развития.
Военная операция на Украине может закончиться прекращением огня, но стратегическое противостояние между Москвой и Вашингтоном продолжится, заявил в своем прогнозе политолог Игорь Шатров, глава Экспертного совета Фонда стратегического развития.
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