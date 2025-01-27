Украинский дрон повредил газопровод и ЛЭП в Грайвороне Белгородской области

Украинские войска атаковали город Грайворон в Белгородской области с помощью беспилотника, в результате оказался перебит газопровод, сообщил ночью в понедельник, 27 января, губернатор региона Вячеслав Гладков.
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