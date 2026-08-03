Женщина из Узбекистана будет принудительно выслана из России из-за использования государственного флага РФ в неположенном виде

Женщина из Узбекистана, работавшая в России по трудовому договору, подлежит принудительному возвращению на родину после обнаружения в её временном жилье придверного коврика с изображением государственного флага Российской Федерации.
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