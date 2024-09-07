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Русский Днепропетровск

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В Одессе декоммунизировали «Привоз» и глумятся над мемориалом Победы

Павел Бадаев 6 сентября 2024 г., 9:22   Как думаете, чем занимаются среднестатистические наци-депутаты, помимо того что воруют деньги? Ну, щеки там хотя бы раздувать, стоять с деловой папкой, «хайль!» на парадах… А вот и не угадали.

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