Nature: Астрономы выявили уникальные перьевые структуры на Солнце

Американские астрономы впервые обнаружили на Солнце движущиеся перьевые структуры. Снимки, сделанные телескопом «Иноуэ» на Гавайях, открывают новые перспективы исследований солнечной активности, влияющей на космическую погоду и работу спутников.
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