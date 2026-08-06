Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 576 подписчиков

Nature: Астрономы выявили уникальные перьевые структуры на Солнце

Nature: Астрономы выявили уникальные перьевые структуры на Солнце

Американские астрономы впервые обнаружили на Солнце движущиеся перьевые структуры. Снимки, сделанные телескопом «Иноуэ» на Гавайях, открывают новые перспективы исследований солнечной активности, влияющей на космическую погоду и работу спутников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии