Страшное сотрудничество: самые пугающие и интересные кооперативные игры

Разработчики давно обнаружили золотую формулу совместных игр — пугаться веселее в компании. Регулярно появляются успешные новинки поджанра «кооперативный хоррор», которые становятся хитами, несмотря на скромную графику и статус раннего доступа, длящийся иной раз годами.