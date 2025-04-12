Страшное сотрудничество: самые пугающие и интересные кооперативные игры

Разработчики давно обнаружили золотую формулу совместных игр — пугаться веселее в компании. Регулярно появляются успешные новинки поджанра «кооперативный хоррор», которые становятся хитами, несмотря на скромную графику и статус раннего доступа, длящийся иной раз годами.
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