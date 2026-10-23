Каждую осень перед садоводом встаёт один и тот же вопрос: как встретить весну с чистым садом, а не с наследием прошлогодних болезней? Когда листва облетела, а деревья готовятся ко сну, наступает момент для тихой, но очень важной работы — искореняющей обработки.