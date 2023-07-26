Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны ВСУ.
Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов
Комментарии
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W
Walery
Проверить на какие шиши такое имущество и всех на фронт. Более чем факт эти "жители" агенты СБУ, поскольку предъявляют неподъемные суммы за свое имущество. Толи дело в Казахстане - ОПГ в полиции заберет у русского гражданина РК автомобиль и никаких следов нет... Потомки басмачей казахи все родственники и во власти хуже бандеровцев в сто раз.
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10 час.
Владимир Соловьев
Белгородские власти поимённо знают свою "элиту" и способы добывания ими денег. Вот, если бы ещё перекрыли им канал дополнительных "заработков", было бы видно, что приняли правильное и справедливое решение.
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10 час.
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