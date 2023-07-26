Театр абсурда

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Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов

Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны ВСУ.

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Комментарии
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W
Walery
Проверить на какие шиши такое имущество и всех на фронт.  Более чем факт эти &quot;жители&quot; агенты СБУ, поскольку предъявляют неподъемные суммы за свое имущество.  Толи дело в Казахстане - ОПГ в полиции заберет у русского гражданина РК автомобиль и никаких следов нет... Потомки басмачей казахи все родственники и во власти хуже бандеровцев в сто раз.
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10 час.
Владимир Соловьев
Белгородские власти поимённо знают свою &quot;элиту&quot; и способы добывания ими денег. Вот, если бы ещё перекрыли им канал дополнительных &quot;заработков&quot;, было бы видно, что приняли правильное и справедливое решение.
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10 час.

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