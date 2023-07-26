Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов

W

Walery

Проверить на какие шиши такое имущество и всех на фронт. Более чем факт эти "жители" агенты СБУ, поскольку предъявляют неподъемные суммы за свое имущество. Толи дело в Казахстане - ОПГ в полиции заберет у русского гражданина РК автомобиль и никаких следов нет... Потомки басмачей казахи все родственники и во власти хуже бандеровцев в сто раз.