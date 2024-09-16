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Дзюба об ассисте в 1-м матче за «Акрон»: «Все идет в копилку. Не забывайте, что у меня еще цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас»

36-летний нападающий дебютировал за «Акрон» в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Химками» (3:0) и отметился голевой передачей.

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