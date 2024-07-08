Хирург прокомментировал изменения в лице Надежды Кадышевой

Пластический хирург рассказал, что сделала с лицом певица Надежда Кадышева. Не так давно фанаты Надежды Кадышевой начали обсуждать в интернете, каким образом знаменитая певица смогла так сильно омолодиться.
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