Вся эта польско-украинская любовь - лишь временное лицемерие. Пока есть военное противостояние с Россией.
Фарион: "Полякам легче бы дышалось, если бы все украинцы уже были мертвы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
ведьмочка фарион права поляки ненавидят украинцев!укры для них могут быть только рабами -батраками для выполнения тяжёлой грязной работы! после возвращения западной украины!
Ответить
49 мин.
ВераВерная
Больные люди...
Ответить
33 мин.
ЛС
Лидия Санникова
Фашистка Фарион, вы одного поля ягоды. У вас общие гены, жили под поляками, австрияками, румынами, венграми. Украинцы-это территория, которую для вас придумали...
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии