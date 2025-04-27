Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли на место взрыва

Украинского агента Игната Кузина, который был задержан 26 апреля по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика, привезли к месту взрыва на бульваре Нестерова в Балашихе, передает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии