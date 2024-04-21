Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

G

Gleb

Это нужно сказать нашему Гаранту. Его выбрало более 80% населения страны и они же сейчас кричат Гарант, прими меры. Но выборы прошли и Путин благополучно забил на эти крики, во имя дружбы народов. И без сомнения диаспоры смажут, подмажут и отмажут