Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Называл себя"вором в законе". Каким бизнесом из 90-х жили эти азербайджанцы Как вы знаете, в Ростовской области задержали Шахина Аббасова — убийцу в столичном Люблино 24-летнего Кирилла Ковалева, который на свою беду позволил сделать замечание выходцу из Азербайджана по поводу неправильной парковки.
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