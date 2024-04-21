Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Erna Абих
    Его бы отдать на суд родственников и друзей Киррила. Тогда это бы был честный судСтрах и ни грамма...
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    Мразь!Страх и ни грамма...

Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Страх и ни грамма раскаяния: Появились кадры первого допроса Шахина Аббасова, убившего мотоциклиста в Люблино

Называл себя"вором в законе". Каким бизнесом из 90-х жили эти азербайджанцы Как вы знаете, в Ростовской области задержали Шахина Аббасова — убийцу в столичном Люблино 24-летнего Кирилла Ковалева, который на свою беду позволил сделать замечание выходцу из Азербайджана по поводу неправильной парковки.

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Комментарии
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G
Gleb
Это нужно сказать нашему Гаранту. Его выбрало более 80% населения страны и они же сейчас кричат Гарант, прими меры. Но выборы прошли и Путин благополучно забил на эти крики, во имя дружбы народов. И без сомнения диаспоры смажут, подмажут и отмажут
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8 час.
NN
N N
Мразь!
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5 час.
Erna Абих
Его бы отдать на суд родственников и друзей Киррила. Тогда это бы был честный суд
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1 час.

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