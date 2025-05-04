RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Выборы в Румынии не могут быть демократичными после всего, что они сделали с кандидатом, который не устраивал правящу...Явка на президент...
  • Vladimir Lioubimcev
    Конечно нужно обязательно выяснить,  по какой причине произошел этот взрыв? Такой ужас там творится...Прокуратура взяла...
  • Vladimir Lioubimcev
    Светлая память Олесю Бузине....РИА Новости: в Ме...

В Словакии рассказали о состоянии здоровья Фицо

В Словакии рассказали о состоянии здоровья Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо хорошее, он не намерен отменять запланированный визит в Москву на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил лидер фракции партии политика в словацком правительстве Ян Рихтер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх