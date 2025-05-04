В Словакии рассказали о состоянии здоровья Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо хорошее, он не намерен отменять запланированный визит в Москву на торжества по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил лидер фракции партии политика в словацком правительстве Ян Рихтер.