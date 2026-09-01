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МИД порекомендовал российским туристам не посещать северные районы Непала

МИД порекомендовал российским туристам не посещать северные районы Непала

Местонахождение 12 граждан России, оказавшихся в зоне стихийного бедствия в Непале, продолжает оставаться неизвестным.

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