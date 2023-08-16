Промежуточный итог военной операции удивил страну: Путин перестал верить словам чиновников и сделал то, чего так ждала Россия

А вот буквально сегодня, ведущий Кузичев сказал, пускай наша новая космическая станция поищет свидетельства того, что были или не были, вот это точно тогда закроет этот вопрос! Да и я не утверждаю, что не были в космосе, большие сомнения вызывает сам факт высадки на Луне, да летали, в космическом пространстве были, но не более того!

SI

Sergey Ivanov

Пусть поищет. Но вот только задача у нашего аппарата другая: Поиски воды на лунном полюсе. Искать следы американцев программа не предусматривает. Впрочем, наиболее упертых даже фотографии с нашего лунника ни в чем не убедят! Уже были заявления наших интернет- идиот- патриотов о том, что советское правительство вошло в сговор с американцами в обмен на кредиты и поэтому поддерживала эту аферу. Правда, непонятно, зачем в эти игры надо играть сейчас, когда мы насмерть с амерами расплевались. А вообще- то первым, кто заявил о том, что все эти полеты- фикция- был американский журналист. И я с большим удовольствием наблюдал по телевизору, как Армстронг врезал наглецу по морде! Настоящий мужик! Ну, а для журналюги нужен был скандал! Потому, что скандал- это известность. А известность можно продать. А правда здесь ни при чем. А не высаживался Аполлон- 13 из- за множественных отказов. Облетел вокруг- и отправился домой.