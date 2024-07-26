Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Natalija Osminina

Причем тут повышение благосостояния россиян??? - типа, оно снизится из-за выдворения "ценных специалистов" - да речь идет вообще о ВЫЖИВАНИИ России и русских!!! А эта гнида всё о бабле. Этот слепой червяк даже не видит, куда идет мир и Россия в частности. В его дебильной башке одна формула: " США стронг, НАТО стронг, ЕС стронг, доллар стронг - и ЭТО БУДЕТ ВЕЧНО!!!"))) Их этой константы он и делает свои выводы, что "Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в условиях ослабления России все больше будут укреплять связи с Китаем и Евросоюзом,.." Откуда "условия ослабления России"? И откуда сильный ЕС и Китай? Сколько дебилов пасется на Российской земле.