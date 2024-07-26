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Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Политнавигатор Ρeecтp κοнтpοлиpуeмыx лиц для нapушитeлeй мигpaциοннοгο ɜaκοнοдaтeльcтвa будeт cοɜдaн в Ροccии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Автор-продажная либеральная гнида.
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6 час.
Natalija Osminina
Причем тут повышение благосостояния россиян??? - типа, оно снизится из-за  выдворения  &quot;ценных специалистов&quot; -  да речь идет вообще о  ВЫЖИВАНИИ России и русских!!! А эта гнида всё о бабле. Этот слепой червяк даже не видит, куда идет мир и Россия в частности. В его дебильной башке одна формула: &quot; США стронг, НАТО стронг, ЕС стронг, доллар стронг - и ЭТО БУДЕТ ВЕЧНО!!!&quot;))) Их этой константы он и делает свои выводы, что &quot;Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в условиях ослабления России все больше будут укреплять связи с Китаем и Евросоюзом,..&quot; Откуда &quot;условия ослабления России&quot;? И откуда сильный ЕС и Китай? Сколько дебилов пасется на Российской земле.
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5 час.
Александр Конкин
Правда, возникает резонный вопрос: эти изменения — объективный общественный тренд, подтвержденный социологическими опросами, или лишь нагнетание сверху? - автор какой сверху? Сверху их как раз и завезли...
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4 час.

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