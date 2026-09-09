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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике про 6:1 со «Слованом»: «ПСЖ» отлично потрудился. Больше всех удивил Дембеле – вот это интенсивность!»

Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Слованом» (6:1) в Лиге чемпионов. «Мы отлично потрудились, сыграли очень хорошо.

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