Сезон желаний для Destiny 2 получил первый тизер Команда игры опубликовала коро...

Сезон желаний для Destiny 2 получил первый тизерКоманда игры опубликовала короткий 11-секундный тизер этого заключительного сезона, Season of the Wish (Сезон желаний), который стартует 29 ноябряЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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