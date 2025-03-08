«Мы столкнулись с небольшими проблемами». Экипаж спасательного Crew Dragon полетит в старой капсуле от Endurance, для которой это будет уже четвёртый полёт

Экипаж Crew-10 с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым отправится к Международной космической станции (МКС) в капсуле, которая использовалась на корабле Crew Dragon под названием Endurance, ранее уже летавшем на орбиту.
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