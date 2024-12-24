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Царьград

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Москвича избили за просьбу уступить место на эскалаторе в метро

Москвича избили за просьбу уступить место на эскалаторе в метро

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НГ
Нина Генонова
Наказать по закону и выслать....
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