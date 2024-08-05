Как я чуть не попала на первые полосы газет (посмертно)

Байки из холодильникаУтром моего первого рабочего дня в итальянском ресторане в качестве pastry chef (шефа кондитерского цеха) владелец заведения и мой непосредственный начальник провел экскурсию по всем помещениям с обязательной дотошной инспекцией каждого шкафчика, полки и технического девайса.