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Как я чуть не попала на первые полосы газет (посмертно)

Как я чуть не попала на первые полосы газет (посмертно)

Байки из холодильникаУтром моего первого рабочего дня в итальянском ресторане в качестве pastry chef (шефа кондитерского цеха) владелец заведения и мой непосредственный начальник провел экскурсию по всем помещениям с обязательной дотошной инспекцией каждого шкафчика, полки и технического девайса.

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