Актриса Мерил Стрип не верила в свою карьеру после 40 лет

Актриса Мэрил Стрип призналась, что прощалась со своей карьерой в 39 лет. Ее цитирует People. 74-летняя звезда во время Каннского фестиваля рассказала, что, посещая киносмотр в 1989 году впервые, она уже была матерью троих детей.