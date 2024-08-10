Владелец врезавшегося в "Аврору" катера доставлен в отдел полиции

t.me/mvdszfo / Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Сотрудники транспортной полиции доставили в отдел судовладельца, который совершил навал на крейсер "Аврору" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.