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Владелец врезавшегося в "Аврору" катера доставлен в отдел полиции

Владелец врезавшегося в "Аврору" катера доставлен в отдел полиции

t.me/mvdszfo / Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Сотрудники транспортной полиции доставили в отдел судовладельца, который совершил навал на крейсер "Аврору" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

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